T24 LogoT24 Logo
Gündem

Apple, evinde oturup çalışacak eleman arıyor; adaylara bunları soruyor

"8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın"

18 Ocak 2018 16:43

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni elemanlar alacak. Evden çalışacak yeni elemanlar için şirket, işe alacağı kişiler için bir dizi soru hazırladı. Evden çalışacak elemanlar, "Tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözme" hizmetinde bulunacak. 

Apple'ın iş alımı için hazırladığı sorulardan bir kısmı şöyle: 

Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!

100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?

Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?

Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?

Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?

Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?

ETİKETLER

Appleiş alımıtekonoljiiphoneipadipodimacsoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24