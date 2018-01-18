Apple, evinde oturup çalışacak eleman arıyor; adaylara bunları soruyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni elemanlar alacak. Evden çalışacak yeni elemanlar için şirket, işe alacağı kişiler için bir dizi soru hazırladı. Evden çalışacak elemanlar, "Tüketicilerden gelen kullanıcıların sorularına sabırla yanıt vermek ve sorunları telefon üzerinden çözme" hizmetinde bulunacak.

Apple'ın iş alımı için hazırladığı sorulardan bir kısmı şöyle:

Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!

100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?

Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?

Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?

Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?

Bir kişi bilgisayarı için ‘beton gibi’ diyor. Ne yaparsın?