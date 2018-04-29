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BBC Türkçe

Apple ev teknolojisi rekabetine Siri ile giriş yaptı

Apple, ev teknolojisi alanında sanal asistan Siri ile çalışan yeni akıllı hoparlörünü tanıttı. Amazon ve Google'dan sonra bu alana giriş yapan Apple'ın yeni ürünü HomePod, hem müzik ile ilgili taleplere yanıt verecek hem de evdeki eşyaları kontrol etmek i

29 Nisan 2018 20:30

Apple, ev teknolojisi alanında sanal asistan Siri ile çalışan yeni akıllı hoparlörünü tanıttı.

Amazon ve Google'dan sonra bu alana giriş yapan Apple'ın yeni ürünü HomePod, hem müzik ile ilgili taleplere yanıt verecek hem de evdeki eşyaları kontrol etmek için akıllı bir asistan olarak çalışacak.

Apple'ın California'da düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılan HomePod, 2015'te tanıştığımız Apple Watch'tan sonra gelen ikinci yeni ürün oldu.

Yıl sonunda piyasaya çıkması beklenen HomePod'un fiyatı 350 dolar olacak.

Amazon'un ev için akıllı asistan olarak tasarladığı Echo'yu 2014 yılında piyasaya sürmesi, Apple'ın bu alanda geç kaldığı yorumlarına neden oluyordu.

Apple, HomePod'u ise ilk önce bir müzikçalar olarak tanıtıyor.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, "Taşınabilir müzikte yaptığımız gibi, evdeki müziği de yeniden tasarlamak istiyoruz" dedi.

Teknoloji sitesi The Verge'den Tom Warren ise bu hamleyi Siri'nin iyi bir ürün olmaması nedeniyle akıllıca buluyor.

Google'un ürünü Google Home ise daha çok günlük işler için kullanılan bir asistan olarak kurgulanıyor.

Konferansta ayrıca Apple'ın sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile ilgili olarak geliştirdiği yeni yazılımlar da tanıtıldı.

Apple'ın etkinliğinde tanıttığı diğer yenilikler ise şöyle:

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