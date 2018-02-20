Apple, eski logosuna geri mi dönüyor?

Teknoloji devi Apple hakkında uluslararası kaynaklar tarafından yayınlanan haberlere göre şirketin yıllar önce kullandığı renkli elma logosu tekrar ön plana çıkacağı iddia edildi.

Apple'ın, emektar gökkuşağı logosu uzun yıllar boyunca markanın simgesi olmuştu. İlk iPhone’dan yaklaşık 30 yıl önce 1977’de ilk kez görücüye çıkan bu logo, 22 yıl boyunca kullanılmıştı.

The Blast’ta yer alan habere göre Apple geçtiğimiz aralık ayında ABD’de bu logo için tescil başvurusunda bulundu ve başvuru şu anda inceleniyor.

Apple tekstil işine mi girecek?

Söz konusu başvurunun dosyasında, Apple’ın bu logosunu şapkalar üzerinde kullanmayı planladığı yazıyor. Bu da akıllara Apple’ın tekstil sektörüne girip girmediği sorularını getiriyor. Apple, Apple Park’taki mağazasında gökkuşağı logosunun basılı olduğu tişörtler satıyor.