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ABD'de Apple, e-kitap fiyatlarında yolsuzluk yapmakla suçlu bulundu

New York bölge mahkemesi, Apple'ın Amazon'da en çok satan e-kitapların fiyatlarını arttırmak için ülkenin büyük yayınevleriyle gizli anlaşma yaptığına kanaat getirdi

11 Temmuz 2013 20:38

ABD'de New York bölge mahkemesi Apple'ın en çok satan e-kitapların fiyatlarını, ülkenin beş büyük yayınevi Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin ve Simon & Schuster ile,  Amazon’un limiti olan 9.99 dolardan, 12.99 ve 14.99 dolara çıkarmak için gizlice anlaşmakla suçlu buldu.

Soruşturmayı yürüten ABD New York Bölge Mahkemesi yargıcı Denise Cote’a göre görüşmeler, iPad ve iBookstore’un piyasaya sürüldüğü Ocak 2010’dan önceki 2 ay içinde gerçekleşti. radikal.com.tr'nin haberine göre, Bu görüşmeler sonucunda bazı e-kitapların fiyatları yılın ilk yarısında ikiye katlandı. Cote, Apple’ın Amazon’la veya başka bir e-kitap satıcısıyla rekabet etmek istemediğini ve yayınevlerinin de Amazon’un uyguladığı 9.99 dolarlık fiyatlandırma sisteminden rahatsız olduğunu ve kitapları daha yüksek fiyatlara satmak istediklerini, bu yüzden de aralarında gizlice anlaştıklarını belirtti. Cote ayrıca bu anlaşmada Apple’ın kilit rol oynadığını ve Apple’ın yokluğunda yayınevlerinin böyle bir işbirliğine yaparak Amazon’a karşı cephe almaya cesaret edemeyeceklerini de vurguladı. Apple yetkilileri ise anlaşmada daha pasif bir rol üstlendiklerini iddia etti.

Davada yalnızca Apple yargılanırken, diğer beş yayınevi Adalet Bakanlığı ve öznel kişilerle uzlaşmaya vardı. Dava kararının e-kitap fiyatlarında nasıl bir değişikliğe sebep olacağı henüz belirsiz.

 

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