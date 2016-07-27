Apple düşüşünü sürdürüyor

Apple, bu yılın nisan-haziran dönemine denk gelen mali yıla ait verileri açıkladı.

Buna göre şirketin net kâr ve geliri azaldı.

Şirketin üç aylık dönem içinde elde ettiği gelir 42,36 milyar dolar olurken, net

kâr 7,8 milyar dolarda kaldı. Apple,

aynı dönemde 40,4 milyon iPhone sattı.

Cook, iPhone SE serisini övdü

Apple'ın Finansal İşler Müdürü (CFO) Luca Maestri, Reuters haber ajansına

yaptığı açıklamada, şirketin açıkladığı rakamları "öngörülenden daha iyi" olarak

yorumladı. Küçük ekranlı iPhone SE'nin satışlarının iyi gittiğini kaydeden Apple

Başkanı Tim Cook, "SE serisi bizi daha önce ulaşamadığımız müşterilerle bir

araya getiriyor" dedi.

Hizmet birimi Apple'ın yeni gözdesi

iPad ve Mac satışlarında düşüş

görülürken App Store, Apple Pay ve bulut

çözümlerinin de dahil olduğu hizmet biriminin satışları yüzde 19'luk artışla 6

milyar dolara tırmandı.

Apple, Çin pazarında yaşadığı sorunları aşmayı başaramadı. Bunda Xiaomi,

Lenovo ve Huawei gibi yerli üreticilerin fiyat baskısının yanı sıra ekonomik

durgunluk da etkili oldu.

Çin'de büyük hâyâl kırıklığı

Moor Insights & Strategy şirketinin analistlerinden Patrick Moorhead, "Çin

pazarı Apple için büyük bir hâyâl kırıklığı oldu" dedi. Samsung ve Huawei'nin

bir önceki yıla kıyasla rekabet kapasitelerini artırdıklarına dikkat çeken

Moorhead, Çin ekonomisindeki durgunluğunda gelişmede etkili olduğuna dikkat

çekti.

iPhone 7 eylül ayında çıkıyor

Uzmanlar, birçok kullanıcının iPhone 7'yi beklemeyi tercih ettiğine dikkat

çekerek yeni cihazın eylül ayında piyasaya çıkacağını vurguluyor.