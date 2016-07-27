Apple düşüşünü sürdürüyor

Apple, bu yılın nisan-haziran dönemine denk gelen mali yıla ait verileri açıkladı.
Buna göre şirketin net kâr ve geliri azaldı.
Şirketin üç aylık dönem içinde elde ettiği gelir 42,36 milyar dolar olurken, net
kâr 7,8 milyar dolarda kaldı. Apple,
aynı dönemde 40,4 milyon iPhone sattı.
Cook, iPhone SE serisini övdü
Apple'ın Finansal İşler Müdürü (CFO) Luca Maestri, Reuters haber ajansına
yaptığı açıklamada, şirketin açıkladığı rakamları "öngörülenden daha iyi" olarak
yorumladı. Küçük ekranlı iPhone SE'nin satışlarının iyi gittiğini kaydeden Apple
Başkanı Tim Cook, "SE serisi bizi daha önce ulaşamadığımız müşterilerle bir
araya getiriyor" dedi.
Hizmet birimi Apple'ın yeni gözdesi
iPad ve Mac satışlarında düşüş
görülürken App Store, Apple Pay ve bulut
çözümlerinin de dahil olduğu hizmet biriminin satışları yüzde 19'luk artışla 6
milyar dolara tırmandı.
Apple, Çin pazarında yaşadığı sorunları aşmayı başaramadı. Bunda Xiaomi,
Lenovo ve Huawei gibi yerli üreticilerin fiyat baskısının yanı sıra ekonomik
durgunluk da etkili oldu.
Çin'de büyük hâyâl kırıklığı
Moor Insights & Strategy şirketinin analistlerinden Patrick Moorhead, "Çin
pazarı Apple için büyük bir hâyâl kırıklığı oldu" dedi. Samsung ve Huawei'nin
bir önceki yıla kıyasla rekabet kapasitelerini artırdıklarına dikkat çeken
Moorhead, Çin ekonomisindeki durgunluğunda gelişmede etkili olduğuna dikkat
çekti.
iPhone 7 eylül ayında çıkıyor
Uzmanlar, birçok kullanıcının iPhone 7'yi beklemeyi tercih ettiğine dikkat
çekerek yeni cihazın eylül ayında piyasaya çıkacağını vurguluyor.