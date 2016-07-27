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Ekonomi
Deutsche Welle

Apple düşüşünü sürdürüyor

Dünya genelindeki ekonomik durgunluk ve 'doyan' akıllı telefon pazarı, teknoloji devi Apple kötü etkilemeye devam ediyor.

27 Temmuz 2016 20:03

Apple, bu yılın nisan-haziran dönemine denk gelen mali yıla ait verileri açıkladı.
Buna göre şirketin net kâr ve geliri azaldı.

Şirketin üç aylık dönem içinde elde ettiği gelir 42,36 milyar dolar olurken, net
kâr 7,8 milyar dolarda kaldı. Apple,
aynı dönemde 40,4 milyon iPhone sattı.  

Cook, iPhone SE serisini övdü

Apple'ın Finansal İşler Müdürü (CFO) Luca Maestri, Reuters haber ajansına
yaptığı açıklamada, şirketin açıkladığı rakamları "öngörülenden daha iyi" olarak
yorumladı. Küçük ekranlı iPhone SE'nin satışlarının iyi gittiğini kaydeden Apple
Başkanı Tim Cook, "SE serisi bizi daha önce ulaşamadığımız müşterilerle bir
araya getiriyor" dedi.  

Hizmet birimi Apple'ın yeni gözdesi

iPad ve Mac satışlarında düşüş
görülürken App Store, Apple Pay ve bulut
çözümlerinin de dahil olduğu hizmet biriminin satışları yüzde 19'luk artışla 6
milyar dolara tırmandı. 

Apple, Çin pazarında yaşadığı sorunları aşmayı başaramadı. Bunda Xiaomi,
Lenovo ve Huawei gibi yerli üreticilerin fiyat baskısının yanı sıra ekonomik
durgunluk da etkili oldu. 

Çin'de büyük hâyâl kırıklığı

Moor Insights & Strategy şirketinin analistlerinden Patrick Moorhead, "Çin
pazarı Apple için büyük bir hâyâl kırıklığı oldu" dedi. Samsung ve Huawei'nin
bir önceki yıla kıyasla rekabet kapasitelerini artırdıklarına dikkat çeken
Moorhead, Çin ekonomisindeki durgunluğunda gelişmede etkili olduğuna dikkat
çekti. 

iPhone 7 eylül ayında çıkıyor

Uzmanlar, birçok kullanıcının iPhone 7'yi beklemeyi tercih ettiğine dikkat
çekerek yeni cihazın eylül ayında piyasaya çıkacağını vurguluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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