Apple davayı kaybetti; iPhone'lara yasak geliyor

T24 - Hemen her yerde rakip cihazların satışını yasaklatmak isteyen Apple, Motorola'ya karşı davayı kaybetti. Avrupa genelinde Apple'ın iPhone'larına yasak gelebilir.







Patent davası dendiğinde herhalde herkesin aklına ilk olarak Apple gelecektir. Başta Samsung olmak üzere neredeyse tüm rakiplerine çeşitli paten davaları açan şirket, bu kez büyük bir şok yaşıyor. Almanya'da bir yerel mahkeme, Motorola'nın geçtiğimiz Nisan ayında Apple'a karşı açtığı patent davasında Motorola'yı haklı buldu.



Davanın konusu, Apple'ın, pek çok mobil cihazında, Motorola'ya ait olan bir çeşit GPRS teknolojisini izinsiz kullanmasıydı. Patent haklarının Motorola'da olduğunun kabul edilmesi, pek çok Apple cihazının Avrupa'da satışının yasaklanması anlamına gelebilir.



Bu durum, şu anda tamamen Motorola'nın insiyatifinde. Motorola, yaptığı basın açıklamasında karardan duyduğu memnuniyeti açık seçik gözler önüne serdi ve ekledi: "2007 yılından beri Apple'a, lisans satışı için teklif yapıyoruz ancak yine de istediğimiz cevabı alamadık. Yeni karara rağmen, anlaşma yoluna gitmeyi denemeye devam edeceğiz."



Peki ama eğer yasak gelirse hangi cihazları etkileyecek? Bahsi geçen teknoloji iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad ve iPad 2'de kullanılıyor ve bu cihazların yasaklanacağı kesin. iPhone 4S'in de bu grup içerisinde yere alacağı söyleniyor ancak davanın iPhone 4S'in çıkış tarihinden önce açılmış olması kafaları karıştırıyor.



Apple konu hakkında net bir açıklama yapmış değil ancak karara itiraz edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

(Hürriyet)