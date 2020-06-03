Apple'dan yağmacılara karşı hamle: Cihazlar bloke edildi, takip edildikleri bildirildi

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ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında durumu kötüye kullanmaya çalışan bazı insanlar, kapalı dükkanları yağmalamaya başlamıştı. Teknoloji devi Apple, yağmacılar tarafından çalındığı tespit edilen telefonları kilitlemeye başladı.

New York Post'un aktardığına göre zorla girilen Apple Store'lardan çalınan cihazlarda bulunan bir güvenlik sistemi, çalıntı cihazların kullanılmasını önlüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde çalıntı telefonun ekranında şu uyarının çıktığı görülüyor:

"Lütfen Walnut Sokağı'ndaki Apple'a geri götürün. Bu cihaz bloke edildi ve takip ediliyor. Yerel yetkililere haber verilecektir"

Apple, ABD'de Koronavirüs salgını sebebiyle kapattığı 100'den fazla mağazasını tekrar açmaya hazırlanıyordu, ancak teknoloji devinin Philadelphia, New York, Los Angeles ve Washington'daki mağazaları protestolar sırasında yağmalandı.