Apple'dan uyarı; iPhone 12, kalp pili olan kişileri olumsuz etkileyebilir!

Apple tarafından geçtiğimiz aylarda satışa sunulan iPhone 12 için kardiyologlardan uyarı geldi. Kablosuz şarj imkânı sağlayan mıknatısların kalp pili olan kişileri olumsuz etkilediği hatta kalp pilinin durmasına neden olabileceği belirtildi.

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 ailesini resmi olarak satışa sunmuştu. Bu modellerde yer alan MagSafe adı verilen özellik sayesinde telefonu kablosuz olarak şarj etmek daha da kolaylaşmıştı.



Henry Ford Kalp ve Damar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre; iPhone 12'de MagSafe için yer alan bu mıknatıslar, kalp pili olan kişileri olumsuz etkiliyor. Hatta bazı durumlarda bu mıknatıslardan dolayı kalp pilinin durabileceği de belirtiliyor.

Gömlek cebinizde taşımayın

HeartRthytm adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan çalışmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Gurjit Singh, iPhone 12'lerde yaşanan bu durumun önemli bir kamu sağlığı sorununa neden olabileceğini belirtirken, telefonun özellikle gömlek cebinde taşınmasının ciddi bir risk oluşturduğuna değindi.

"Kalp cihazlarından 15,5 santimetre uzakta tutulmalı"

Apple bu bulgular üzerine kendi internet sitesinde bir uyarı paylaştı. Bu uyarıda da kalp cihazı kullanan kişilerden, iPhone 12 modellerini ve MagSafe cihazları kalp cihazlarından en az 15,5 santimetre uzakta tutmaları istendi.