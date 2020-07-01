Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam yağmuru

Apple Türkiye, 1 Temmuz itibariyle birçok ürünün fiyatında yüzde 30’a varan artışa gitti. Dünya'nın haberine göre en dikkat çekici zamlardan biri Mac Pro tarafında yaşandı. Daha önce satış fiyatı 42.999 lira olan kule tipi Mac Pro, 9.200 lira zamlanarak 52.199 liradan satılmaya başlandı.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni MacBook Air de zamlanan Apple ürünleri arasında. Daha önce 7.999 lira başlangıç fiyat etiketine sahip olan yeni MacBook Air, zam sonrası 8.699 liradan başlayan fiyatlarla satılmaya başlandı.

Zam sonrasında Apple’ın güncel akıllı telefon fiyatları ise şöyle: