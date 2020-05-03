Apple'dan Koronavirüs günlerinde maske takan iPhone kullanıcıları için yeni güncelleme

Apple, yeni bir güncellemeyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) günlerinde ekran kilidinin maskeyle açılabilmesini kolaylaştıracak.

Yeni çıkan iPhone modellerinde kullanılan yüz tarama ile ekran kilidi açma özelliği Face ID'nin Koronavirüs salgınında önlem olarak takılan maskelerle kullanımının zor olması Apple'ı harekete geçirdi.

Iphone'un yüz tarama uygulamasıyla kilit açılan telefonlarında, ilk olarak yüz okuma ekranı açılıyor, o çalışmazsa dört haneli şifre girme ekranı kullanıcının karşısına çıkıyor. Şifrenin elle girilme bölümünün açılması, eski iPhone'lara göre biraz zaman alıyor.

Apple'ın getirdiği yeni güncelleme ile kullanıcılar ekranı yukarı kaydırarak doğrudan şifre girme ekranına geçebilecek. Böylece dışarıda maske takmanın zorunlu olduğu günlerde telefon ekranının açılması için daha fazla zaman harcamalarına gerek kalmayacak.