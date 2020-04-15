Apple'dan hareketlilik raporu: Türkiye'de sokağa çıkma yasağının bittiği gün sokaklar kalabalıklaştı

Apple, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke ve büyük şehirlerde hareketlilik için harita uygulamasından topladığı verileri erişime açtı. Apple'ın sitesinden ulaşılan verilerde Türkiye'nin hareketlilik grafiği de yer aldı. Grafikte, hafta sonu süren sokağa çıkma yasağının bitmesiyle 13 Nisan'daki araç ve yaya yoğunluğunun arttığı görülüyor.

iPhonelardaki Apple Map (harita) verileri kullanarak hazırlanan ülke ve şehir raporlarında, Covid-19 nedeniyle alınan izolasyon önlemlerinin sonuçları görülebiliyor. Raporun hazırlanması için tek tek bireylerin verilerini toplamadığını vurgulayan Apple, anonim olarak Apple Map uygulamasına girilen her anın verilerini sunduğunu açıkladı.

Apple'ın hareketlilik raporu araç kullanım ve yürüyüş açısından hareketlilik verisi 100 endeks değeri üzerinden hesaplandı.

Sokağa çıkma yasağının sona erdiği 13 Nisan Pazartesi günü yürüyenlerin ve araçların hareketliliğinde artış yaşanıyor.

Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 10 Nisan’da, araç kullanım hareketliliği 38.86, yürüyüş hareketliliği ise 32.49 olarak kaydedildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan’da sırasıyla araç kullanımı sırasıyla 15.04 ve 19.54, yürüyüş 14.58 ve 15.69’a düştü.

Yasağın sona erdiği 13 Nisan’da ise araç kullanımında 43.99, yürüyüşte 36.99 ile sokağa çıkma yasağı öncesinin çok üzerine çıktı.