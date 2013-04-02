Apple Çinli tüketicilerden özür diledi

Apple CEO’su Tim Cook, Çinli müşterilerden ürünlerin garanti kapsamında yaşanan sıkıntılardan dolayı özür diledi. Cook, firmanın Çince internet sitesinde yayınlanan mektubunda, bundan sonra Çin'deki iPhone müşterileri için uyguladıkları satış sonrası hizmetin derinlemesine gözden geçirileceğini belirtti. Şirketin satış sonrası hizmeti daha standart hale getireceği, Çin'de genel kabul gören ''tamirat, değiştirme ve iade'' kurallarına uyulacağı sözü verdi.

Son sekiz ay içinde ikinci kez tüketicilerden özür dileyen Cook, Apple Maps uygulamasında yaşanan sorunlar nedeniyle Eylül 2012’de özür mektubu yayımlamıştı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, ocak ayında Çin'i ziyaret eden Tim Cook, ''Firmanın halen en büyük ikinci pazarı olan Çin'in, gelecekte Apple'ın en büyük pazarı haline geleceğini'' söylemişti. Ülkede Pekin, Şanghay ve Hong Kong'da üçer tane, Şıncın ve Çıngdu'da ise birer tane olmak üzere toplam 11 Apple Store mağazası bulunuyor.