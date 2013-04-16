Apple, Çin'den gelen sahte iPhone parçalarını orijinal zannedip değiştirdi

Apple'ın, Çin'de yürürlükte olan ürün iade sistemi dahilinde, 100'den fazla sahte iPhone parçasını, farkına bile varmadan orijinalleriyle değiştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayın, her biri yaklaşık 476 dolar değerinde olan 121 iPhone 4S BAND parçası değiştirilmek üzere Apple'a geri gönderildi. Ancak firma Ocak ayında parçaların sahte olduğunu tespit etti. Olayla ilgili açıklama yapması istenen, parçaların geldiği satıcı, masum olduğunu iddia ederek polise başvurdu. Mağazada çalışan mühendislerden birini ve erkek arkadaşını gözaltına alan polis olayı soruşturmaya devam ediyor.