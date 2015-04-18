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Bilim / Teknoloji

Apple, Çin'de güneş santrali kuracak

Kurulan santralde üretilen enerji, şirketin Çin'deki ofis ve mağazalarında kullanılacak

18 Nisan 2015 00:05

Dünya teknoloji devi Apple'ın, ABD'li güneş paneli şirketi SunPower'la birlikte, Çin'de bir güneş santrali kuracağı açıklandı. Santralin, Apple'ın Çin'deki ofis ve mağazalarının elektrik tüketimini karşılayacağı, üretilen fazla elektriği de Çin'in elektrik şebekesine sunacağı belirtildi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın verdiği bilgiye göre, Apple, söz konusu projeyi ABD'li güneş paneli şirketi SunPower ortaklığıyla gerçekleştirecek. İki şirketin Çin'de kuracağı santral yılda 80 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Santralin kurulu gücü 40 megavat olacak ve 61 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Apple Enerji Departmanı yöneticisi Lisa Jackson, yeni projenin, Apple'nin Çin'deki ofis ve mağazalarında kullanılan elektrikten daha fazla üretim yapacağını vurgulayarak, fazla üretimin Çin elektrik şebekesine sunulacağını belirtti. Jackson, aynı zamanda Apple'ın Çin'den sonra Almanya, İngiltere, Avustralya, İspanya ve İtalya'da da güneş santrali yapmayı planladığını kaydetti.

Apple, elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 87'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.

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