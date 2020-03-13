Apple, Çin’de Koronavirüs nedeniyle kapattığı tüm mağazaları yeniden hizmete açtı

Teknoloji devi Apple, Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılma hızının azalmasıyla kapatılan 42 mağazasını geri açma kararı aldı.

Koronavirüs'ün yeniden ortaya çıktığı Çin'de dünya genelinde pek çok ülkeye oranla virüsün yayılma hızında azalma yaşanıyor. Virüsün hızla yayıldığı günlerde ülkedeki mağazalarını kapama kararı alan Apple, bu cuma yeniden hizmete açma kararı aldı. Apple’ın internet sitesinde yeniden açılan mağazaların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtiliyor.

Çin’de koronavirüs nedeniyle 3 bin 100 kişi hayatını kaybetti.