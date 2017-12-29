Apple CEO'sunun yıllık geliri açıklandı

Apple’ın satışlarının beklenenden daha iyi gerçekleşmesiyle şirketin CEO’su Tim Cook’un bu yılki geliri 1.5 kat artarak yaklaşık 13 milyon dolar oldu.

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na verdiği bilgiye göre Cook, bu yıl toplamda 12.825.066 dolar, geçen yıl 8.747.719 dolar, 2015'te de 10.281.327 dolar kazandı.

Açıklamada, bu yıl hem net satış hem de borsa işlemlerinden elde edilen gelirde, hedeflenenden çok daha yüksek göstergelerin elde edildiği, bunun sonucu her bir üst düzey yöneticisinin yıllık bonusunun hedeflenenden yüzde 155.5 daha yüksek olduğu ifade edildi.

2016-2017 mali yılı sonunda şirketin net kârının da yüzde 6 arttığı kaydedildi.