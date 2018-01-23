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Bilim / Teknoloji

Apple CEO'su Tim Cook'tan yeğenine sosyal medya sınırlaması

Dünya devi teknoloji markası Apple'ın CEO'su Tim Cook, sosyal medyanın kullanımının kısıtlanması gerektiğini söyledi

23 Ocak 2018 13:27

Dünya devi teknoloji markası Apple'ın CEO'su Tim Cook, sosyal medyanın kullanımının kısıtlanması gerektiğini söyledi

Dünya devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz hafta İngiltere'deki bir okulda söyleşiye katıldı. Tim Cook: "Bir çocuğum yok, fakat bir yeğenim var ve ona bazı sınırlamalar koydum. Benim de izin veremeyeceğim şeyler var ve sosyal medya kullanımı da onlardan biri" şeklinde konuştu.

The Guardian'ın haberine göre, "Ben teknolojinin tamamını kullandığımız sürece başarıya ulaşabileceğimizi düşünenlerden biri değilim. Şahsen tüm bu mecraların hiç birini de takip etmiyorum" şeklinde konuşan başarılı CEO, bu çıkışıyla tüm teknoloji dünyasını şaşkına çevirdi.

Söyleşinin devamında da bu fikirleri üzerine konuşan Tim Cook, özellikle teknoloji kullanımının kimi alanlarda sınırlanması gerektiğini belirtti. Bu alanlardan birisi olarak okulları ve edebiyat dersini örnek gösteren Cook, "Edebiyatta teknoloji kullanımının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz, ben düşünmüyorum" sözleriyle söyleşiyi sonlandırdı.

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Tim CookApplesosyal medya

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