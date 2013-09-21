Apple CEO'su Tim Cook Twitter'da

Apple CEO’su Tim Cook sonunda Twitter’a katıldı. Cook'un takipçi sayısı her saniye artıyor.

Sonunda Twitter'a katılan Apple'ın CEO'su Tim Cook'un hesabında Twitter’ın sahte olmadığını belirtmek için kullandığı ‘mavi çek’ işareti bulunuyor.

Henüz tek bir tweet’i bulunan Cook’u yaklaşık 146 bin kişi takip ediyor. Bu sayı her geçen saniye artıyor.

Cook dün gece attığı ilk tweetinde “Bugün Palo Alto’daki mağazaları ziyaret ettim. Çok sayıda mutlu müşteri gördüm ve bu bana neyi neden yaptığımızı hatırlattı” yazdı.

Tim Cook Twitter’da 11 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri de 2011 yılında hayatını kaybeden Apple kurucularından Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs.