Apple CEO'su Tim Cook, Steve Jobs'a nakil için karaciğerinden parça alınmasını teklif etmiş

Yaklaşık dört yıl önce hayatını kaybeden Apple’ın kurucusu Steve Jobs’la ilgili yeni bir kitap daha piyasaya çıkıyor. Satışa sunulmadan önce sızan bilgilere göre şirketin mevcut CEO Tim Cook, Jobs’a karaciğer nakli gerektiğinde kendi karaciğerinden parça alınmasını teklif etmiş. Ancak Jobs, bunu geri çevirmiş.

Yakında piyasaya çıkması beklenen, Tim Cook, Jony Ive, Eddy Cue, Ed Catmull, John Lasseter’ın yanı sıra Robert Iger gibi isimlerle yapılan söyleşilerle desteklenen “Steve Jobs Olmak” (Becoming Steve Jobs) adlı kitap, sızan bilgilerle şimdiden merak konusu oldu. Söz konusu biyografide, Jobs ile Cook’un yakınlığına değinilirken, Apple’ın şimdiki patronunun, yakın arkadaşına yaptığı kritik teklife de değinilmiş.

Milliyet'teki habere göre, 2004 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan Jobs’a, sonraki komplikasyonlara bağlı olarak karaciğer nakli yapılması gündeme geldi. Jobs’la aynı ender bulunan kan grubuna sahip olduğunu öğrenen Cook, ona karaciğerinin bir parçasını vermek istediğini söyledi. Ancak Jobs, “Buna asla izin vermeyeceğim” diyerek bu teklifi sert bir dille reddetti ve kendisine başka bir donörden karaciğer nakli yapıldı. Jobs, bu nakilden iki yıl sonra hayatını kaybetti.