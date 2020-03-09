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Bilim / Teknoloji

Apple CEO'sundan çalışanlara Koronavirüs önerisi: Evden çalışın 

Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermişti

09 Mart 2020 12:05

Apple CEO'su Tim Cook, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Apple'ın en yetkili ismi olan Cook, dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizdi, evden çalışmalarını önerdi.

Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri son birkaç haftadır çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulunuyor.  MacRumours'ta yer alan habere göre, Apple CEO'su Tim Cook, dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizdi, evden çalışmalarını önerdi.  Aynı habere göre, bu bilgilendirme şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerindeki çalışanlara gönderildi. 
  
Geçtiğimiz günlerde Apple Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.

 

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