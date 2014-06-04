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Bilim / Teknoloji

Apple çalışanının kartviziti sosyal medyada ilgi odağı

Kartvizit her ne kadar özgün ve merak uyandırıcı olsa da, sahibi karşılaştığı herkese kartını veremiyor

04 Haziran 2014 09:51

Bir Apple mühendisi kendisi için öyle bir kartvizit tasarladı ki, başta sadece dikkat çekici olması beklenen kart şu an sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kartvizit her ne kadar özgün ve merak uyandırıcı olsa da, sahibi karşılaştığı herkese kartını verebilme şansına sahip değil. Bunun nedeni gerçek bir iPhone camından üretilen kartvizitin maliyetinin bir hayli yüksek olması. iPhone camının dayanım gücü oldukça yüksek olduğundan, üzerine yazım işlemi lazerle bile fazlasıyla zor oluyor. Mühendis şimdilik eşsiz kartvizitinden sadece 10 tane üretmeyi başarmış.

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