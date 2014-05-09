Apple Beats'in peşinde

Medyaya yansıyan bilgilere göre Apple, Beats Electronics için 3,2 milyar dolar teklif etti. Bu rakam, Apple'ın şimdiye kadar yaptığı en büyük satın alma operasyonu olarak değerlendiriliyor. Apple'ın bünyesine 10 yıldır kattığı şirketlerin fiyatı 1 milyar doları geçmiyordu. Satışın ayrıntıları üzerinde halen pazarlıkların devam ettiği haber veriliyor.

Beats Electronics, rap şarkıcısı Dr. Dre ve müzik yapımcısı Jimmy Iovine tarafından kuruldu. Bir süre önce kulaklık ve hoparlör üretiminin yanı sıra streaming hizmeti de başlatan Beats, geçen yıl yatırımcı Carlyle şirketinden yarım milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

Uzmanlar, Apple'ın bir süredir iTunes platformuna streaming hizmeti eklemeyi planladığına dikkat çekiyor. Beats Electronics, Apple'ın rakiplerinden HTC ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.

CD satışlarının düşüşü, müzik sektörünü streaming hizmetinden gelir elde etme arayışına girmesine yol açtı. Streaming hizmetinde kullanıcı, müzik parçasını cihazına indirmeden dinleyebiliyor. Spotify ve Pandora, bu alanda önde gelen platformlar arasında anılıyor. Google ve Amazon'un da streaming müzik piyasasına girmeyi planladığı ileri sürülüyor.

Nakit birikimi 150 milyar doları aşan Apple, son 18 ay içinde 24'ten fazla şirketi satın aldı. Bu satın alma operasyonlarında birkaç yüz milyon dolar harcayan Apple, cihazlarına entegre edebileceği teknik özellikler ve alanında uzman bazı kişileri bünyesine kattı. Harita hizmeti ve sesli asistan hizmeti Siri, satın almalarla gruba kazandırılan hizmet ve yenilikler arasında sayılıyor.