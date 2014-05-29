Apple Beats'i resmen alıyor

Akıllı telefon üreticisi Apple tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirdi. Apple, kulaklık üreticisi Beats'i 3 milyar dolar karşılığında bünyesine katacağını resmen açıkladı.

Hip-Hop yıldızı Dr. Dre ve müzisyen Jimmy Iovine tarafından kurulan kulaklık ve müzik ürünleri üreticisi Beats, 3 milyar dolar karşılığında Amerikan teknoloji devi Apple'ın oldu.

Apple bugün yaptığı açıklamada Beats'in eski sahipleri Dr.Dre ve Jimmy Iovine'nin gelecekte Apple'ın yönetim kurulunda yer alacakları belirtildi.

Apple, Beats'i satın alarak Beats bünyesindeki abonelik sistemiyle işleyen Beats müzik servisini bünyesine katmış oldu. Bu sistem sayesinde aboneler aylık ücret karşılığında milyonlarca şarkı dinleme şansına sahip oluyor.

Abonelik sistemiyle müzik servisinde İsveç menşeeli şirket Spotify öncülük yapıyor. Ancak bu alanda da büyük bir rekabet devam ediyor. Apple'ın Spotify'a nasıl bir atılımla cevap vereceği merakla bekleniyor.