Apple, Amerikan Konfederasyon Bayrağı'nı yasakladı

Apple, uygulama mağazası App Store üzerinden Konfederasyon Bayrağı içeren tüm Amerikan İç Savaşı oyunlarını çekme kararı aldı. Bu hamlenin nedeni ise Konfederasyon Bayrağı'nın, ABD halkının çoğunluğu tarafından ırkçılık ve köleliğin sembolü olarak görülmesi.

Apple'ın bu kararı, Ultimate General: Gettysburg ve Civil War gibi popüler oyunları etkilerken haberi alan geliştirici firmalar büyük bir şok yaşadı. Oyunlarının ırkçılıkla hiçbir alakası olmadığını söyleyen Game Labs yetkilisi Maxim Zasov, öğretmenlerin sınıflarda iç savaşla ilgili ders verirken Ultimate General: Gettysburg oyununu kullandıklarını söyleyerek kendilerini savundu.

Apple bu hamlesiyle birlikte ırkçılığı besleyen sembolleri ortadan kaldırarak yüzyıllardır süren bu büyük mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Daha önce de Walmart, Amazon, Etsy ve eBay gibi popüler alışveriş siteleri Konfederasyon Bayrağı'na sahip ürünleri satıştan kaldırmıştı.