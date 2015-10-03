Apple 'Akıllı Yüzük'ün patentini aldı

Apple şirketi, dokunmatik ekranlı ve mikrofon donanımlı akıllı yüzük için Amerikan Patent Dairesi’ne yaptığı başvuruya olumlu yanıt aldı.

Shiftdelete.com’da yer alan habere göre, akıllı saatlerden sonra yeni bir giyebilir teknoloji projesi üzerinde çalışan Apple’ın, Amerikan Patent Dairesi’nden aldığı patent proje hakkında bazı temel bilgileri içeriyor.

Buna göre parmağa takılabilir halka formundaki ‘akıllı’ cihazlarda dokunmatik ekran, komut verebilmek için mikrofon, işlemci ve tekrar şarj edilebilir güç kaynağı bulunması öngörülüyor. Yüzüğün kullanıcıların el hareketlerini izleyerek yazı yazma sürecine de yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Mevcut akıllı cihazların bazı uygulamalar için yetersiz ya da hantal kalabildiğini belirten Apple’a göre, akıllı yüzükler kullanıcıları, bu cihazla teknolojiden daha rahat yararlanabilecek. Giyilebilir teknoloji sayesinde, uzun süre bir cihazı elde tutup yorulmaya gerek kalmayacak.

Mevcut akıllı cihazların bazı uygulamalar için yetersiz ya da hantal kalabildiğini belirten Apple’a göre akıllı yüzükler kullanıcıları, bu cihazla teknolojiden daha rahat yararlanabilecek.

Öte yandan Apple, akıllı yüzüğün üzerinde dokunmatik ekran mı yoksa dokunmatik yüzey mi bulunacağı konusunda bazı çekincelere sahip. Şirket, her zaman ışık yayan ve saat ile telefonların aksine kapalı bir alanda gizlenmesi zor olan bir cihazın kullanıcıları bazı durumlarda tehlikeye sokabileceğini belirtiyor.

Patent hakkı, Apple şirketinin ‘akıllı yüzük’ üretimine başladığı ya da ileride mutlaka üreteceği anlamına gelmiyor, sadece şirketin bu projeyle ilgilendiğini gösteriyor.