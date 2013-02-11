'Apple akıllı saat üretecek'

ABD’li elektronik devi Apple, 2012’yi patent savaşlarıyla geçirmesinin ardından 2013’te ‘giyilebilir akıllı ürünler’ stratejisi benimseyecek gibi görünüyor. ABD basınına düşen bilgilere göre, akıllı ayakkabının ardından, Apple’ın en yeni projesinin ‘akıllı saat’ olduğu iddia edildi.

Apple, tüketici elektroniği alanındaki teknik bilgisi ve tecrübesini yeni ürünlere yayma amacında. Teknoloji dünyasına düşen söylentiler, teknoloji devinin akıllı ayakkabı projesinin ardından ‘akıllı saat üzerinde çalışmaya başladığı’ yönünde.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden yayılan iddiaya göre, Apple, tüketici elektroniği piyasasında akıllı telefonun ötesine çıkmaya çalışan şirketlerin stratejisini benimsedi. Şirket bu kapsamda, “çeşitli bilgileri dış ortamdan toplayabilen sensörlere sahip” ürünler üzerinde odaklanmak istiyor. Kısa bir süre önce basına haberleri düşen ‘akıllı ayakkabı’ da bu konsepte uyan bir ürün olarak belirmişti.



Akıllı ürünler çoğalıyor



WSJ’nin verdiği bilgiye göre, Apple’ın ‘giyilebilir akıllı ürünleri’ dış ortamdaki bilgiyi otomatik olarak alıp iletme özelliğine sahip olacak. Böylece, akıllı telefon ve bilgisayarlardan çok daha pratik bir kullanım sunulacak. Teknoloji dünyasındaki bazı analistler, sensörlere sahip akıllı ürünlerin gelecekte akıllı telefonların yerini alabileceğini bile düşünüyor.

Teknoloji dünyası, yakın zamanda birçok giyilebilir akıllı ürün projesine tanık oluyor. Nike ve Jawbone gibi şirketlerin aktivite ölçer bilekliklerinin yanı sıra, Pebble Technology şirketi, Bluetooth aracılığıyla mobil cihazlarla bağlantı kuracak akıllı saat geliştirmek istiyor. Bu saatlerin, kullanıcıların önemli mesaj ve diğer bilgileri her an saatlerinin ekranında göstermesi amaçlanınor.

Giyilebilir akıllı ürünlerin önde gelen örneği ise Google Glasses olarak gösterilebilir. Google’ın kurucularından Sergey Brin’in birkaç ay içinde piyasaya sunulabileceğini ifade ettiği en son teknoloji gözlük, artırılmış gerçeklik özelliğiyle kullanıcının gözü önüne dijital bilgileri sunacak. Gözlük, kemik iletimi teknolojisiyle kulaklık olmasan ses iletimi yapabilecek.