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Bilim / Teknoloji

Apple, akıllı gözlük üretecek

Google Glass, geçtiğimiz yıllarda çıktığında büyük heyecan yaratmıştı fakat kısa süre sonra ‘başarısız’ olarak anılmaya başlanmıştı

15 Kasım 2016 18:03

Google Glass'ın beklenen çıkışı yapamaması sebebiyle akıllı gözlük alanı cazibesini kaybetmiş gibi görünse de, Apple'ın bu alanda çalışmalarına hız verdiği bilgisi ortaya çıktı.

Shiftdelete'de yer alan habere göre; gözlük şeklinde bir giyilebilir bilgisayar olan Google Glass, geçtiğimiz yıllarda çıktığında büyük heyecan yaratmıştı fakat kısa süre sonra ‘başarısız’ olarak anılmaya başlanmıştı.

Her ne kadar Google Glass tutmayan bir proje olarak görülse de, Apple da benzer bir adım atmayı düşünüyor. Bloomberg tarafından yayımlanan habere göre, Apple dijital gözlükler yapma düşüncesinde. İddialara göre Apple, potansiyel üreticilerle görüşmelerini sürdürüyor ve hatta test için az miktarda ekran siparişi verdi bile.

Her ne kadar Apple şimdilik seri üretime geçmeyi düşünmese de, muhtemelen bir süre gözlükler için test gerçekleştirecek. Firma eğer kendi gözlük teknolojisini meydana getirirse de, 2018 yılının ilk aylarında satışa çıkabileceği düşünülüyor

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