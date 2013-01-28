Apple 'akıllı ayakkabı' üretecek

ABD’li elektronik devi Apple, patent rekabetinde beklenmedik bir adım attı. Apple, sensörlerle donatılmış ‘akıllı ayakkabı’ patenti için başvuruda bulundu. Ayakkabının özelliği, hareketlerinizi ölçerek, ne zaman yeni bir ayakkabıya ihtiyacınız olduğu konusunda sizi uyaracak olması.

Elektronik devleri arasında yaşanan patent mücadelesi önceden tanık olmadığımız bir gelişmeye sahne oldu. Apple, mobil cihazların çok uzağına kalan bir ürün için patent başvurusu yaptı. Elektronik devi, sensör monte edilmiş akıllı ayakkabı üretimi için ilk hamlesini yaptı.

Mashable sitesinin haberine göre, Apple’ın patenti için başvuruda bulunduğu ayakkabılar, dışarıdan belli olmayan ve kullanıcıyı rahatsız etmeyen hareket algılayıcı sensörlere sahip olacak. Kullanıcılar, kullanımı rahatsızlık vermeyen akıllı ayakkabıları sayesinde ne kadar hareket ettiklerini bilecek, ayakkabılarının ne kadar ömrü kaldığını takip edebilecek.

Apple, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yaptığı başvuruda, ayakkabıların insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı:

“Ayakkabılar (örneğin spor ayakkabısı ve botlar), ayaklar için konfor ve koruma sağlar. Daha da önemlisi, ayakkabılar ayak yaralanmaları ve sakatlanmalarının önüne geçilmesi için fiziksel destek unsuru oluşturur. Ayakkabılar, koşu, futbol ve Amerikan futbolu gibi yoğun fiziksel aktivitelerde destek sağlar. Ayakkabılar giyildikçe, sağladıkları destek de azalır, sakatlık riski de böylece artar. Kritik bir seviye aşıldığında ise ayakkabı fazla giyilmemiş gibi görünse de, ayakkabı gerekli desteği sağlayamaz ve ayağa zarar verebilir.”

Apple'ın patenti için başvurduğu ayakkabıya ait ilk tasarım.

Mashable, Apple’ın akıllı ayakkabıya yerleştirmeyi planladığı sensörün uzun bir tabaka şeklinde olacağını veya topuk kısmına ekleneceğini öne sürdü. Sensör, ayakkabının ne kadar kullanıldığını ölçerek, değiştirilmesi gerektiği zaman giyen kişiye ‘alarm verecek.’

Engadget sitesi, sensörün aynı zamanda ayakkabının üzerindeki bir ekranla da bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Böylece, iOS işletim sistemli Apple cihazlarıyla ayakkabı arasında bir bağlantı kurulabileceği ifade edildi.