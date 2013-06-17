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Dünya

Apple: ABD hükümeti 5 bin kişisel veri talep etti

Apple ABD hükümetinin şirketten 6 ayda 5 bin veri isteğinde bulunduğunu açıkladı

17 Haziran 2013 22:40

Amerika'nın teknoloji devi Apple, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Aralık 2012'den Mayıs 2013'e kadar, şirketten binlerce kullanıcının verilerini talep ettiğini ancak Washington'ın kullandığı veri toplama programı PRISM hakkında bir bilgileri olmadığını açıkladı.

İngilizce yayın yapan Rus internet haber sitesi RT'nin haberine göre, şirketin yaptığı basın açıklamasında, ulusal güvenlik kapsamında talep edilen istekleri ve şirketin taleplerle ilgili yaklaşımı hakkında rapor vermek içinhükümetten izin aldıklarını belirtti. Altı aylık süreçte gelen isteklerin büyük bir çoğunluğunun, cezai soruşturmalar ve ulusal güvenlikle ilgili olduğunu belirten Apple, kayıp çocuklar ve Alzeihmer hastalarını bulma, intihar teşebbüslerini önleme  isteklerinin de talepler arasında yer aldığını açıkladı.

Basın açıklamasına kendi internet sitelerinde de yer veren BBC, şirketin yaptığı "hiç bir devlet kurumuna sunucularımıza doğrudan bağlanma sağlamıyoruz. Müşteri bilgilerini isteyen her kurum, mahkeme kararı bulundurmalı" açıklamasına yer verdi. BBC'nin haberine göre Apple, iMessage ve Facetime programlarının şifrelerinin, otoriteler adına kırılamayacağını, Apple Map ve ses kontrollü Siri programlarının da yapılan aramalarda "tanımlanabilir" veri kaydı bulunmadığını belirtti. Basın açıklamasında Apple, "Şartlar ne olursa olsun, hukuk birimlerimiz her talebi değerlendiriyor. Ancak talep hukuken uygun olduğunda, otoritelere verilebilecek en kısıtlı bilgileri teslim ediyoruz" sözlerine yer verdi. BBC, şirketin kaç talebe cevap verdiğini belirtmediğini de yazdı.


ABD Başkanı Barack Obama 7 Haziran'da dinleme ve veri toplamaları hakkında, alınan önlemlerin gerekli olduğunu savunarak, önlemlerin ulusal güvenlik ile alakalı olduğunu söyledi. Obama ayrıca, Washington'ın kişisel gizlilik ve ulusal güvenlik arasında bir denge kurduğunu da belirtti.

PRISM programı, eski CIA çalışanı Edward Snowden'in The Guardian gazetesine paylaştığı dökümanlarla ortaya çıktı. The Guardian ABD'de 2007 yılından bu yana çalışan programın, Google, Facebook ve Microsoft gibi şirketlerin sunucuları üzerinden, kişisel verileri topladığını yazdı. Bahsedilen internet şirketleri, programın varlığından haberi olmadıklarını açıkladılar.

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