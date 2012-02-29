Apple 500 milyar dolar, Türkiye ekonomisi 735 milyar dolar

T24 - Apple'ın piyasa değeri ilk kez 500 milyar doları aştı. Türkiye 735 milyar dolarlık büyüklükle dünyanın 17. ekonomisi. Apple, bir ülke olsaydı Türkiye'nin üç sıra gerisinde yer alacaktı.

Dünyanın önde gelen teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri artmaya devam ediyor.

Apple'ın New York Borsası'ndaki hisse fiyatı 536,37 dolara kadar yükseldi. Böylece şirketin piyasa değeri ilk kez 500 milyar doların üzerine çıktı.

Önümüzdeki hafta yeni iPad'i tanıtmaya hazırlanan şirketin hisseleri bu yıl yüzde 32.4 yükseldi.

Apple bu piyasa değeriyle diğer ABD'li şirketlere de fark atmış durumda. Exxon Mobil'in piyasa değeri 410.7, PetroChina'nın 281.9, Microsoft'un 267.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Apple bu performansa rağmen 500 milyar dolar barajını aşan ilk şirket değil. Daha önce PetroChina, Exxon, Microsoft, General Electric ve Cisco Systems piyasa değeri bu seviyeyi aşan şirketler oldu.

Artık dünyanın 20. büyük ülkesi

500 milyar doları aşan Apple bir ülke olsa, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına girecekti. Daha önce 468 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın 21. ekonomisi konumuna gelen Apple, son yükselişle Polonya'yı da geride bıraktı.

Apple Belçika, Norveç, İsveç, Portekiz gibi ülkelerin önünde yer alıyor. Apple'ın önünde 19. sırada 528 dolarlık büyüklükle İsviçre bulunuyor.

Türkiye'yle fark 235 milyar

Dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip olan Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 735 milyar dolar. Üç sıra arkada bulunan Apple ile Türkiye arasında 235 milyar dolarlık fark var.

Şirketin 1 trilyon dolarlık değere yükselmesi için hisse fiyatının 1073 dolara çıkması gerekiyor.