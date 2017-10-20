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Dünya

Apple "Project Titan" test için yollarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Apple'ın “Project Titan” isimli sürücüsüz arabasının bir videosu Twitter'da paylaşıldı

20 Ekim 2017 16:50

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Apple\'ın “Project Titan” isimli sürücüsüz arabasının bir videosu Twitter\'da paylaşıldı.
Daha önce görünen versiyonlarından farklı olan araç, standart üç parçalı sensörler ve teçhizatlarla donatıldı. Ayrıca altı adet Velodyne yapımı LIDAR sensörü, birkaç radar sistemi ve kameraları olan aracın bütün teçhizatı, Apple\'ın alışılmış beyaz plastiğiyle kaplı.
Apple aracının videosu, otonom araçlar hakkında oldukça bilgisi olan ve yakın zamanda kendi sürücüsüz toplu taşıma aracını lanse eden Voyage isimli şirketin ortak kurucusu MacCallister Haggins tarafından paylaşıldı.
Haggins ise, Apple’ın “Project Titan” adını verdiği araçtaki sensor düzeninin iriliğine ithafen araca “The Thing” ismini verdiğini söyledi.
Apple\'ın aracı ile Waymo\'nun otonom minivanı karşılaştırıldığında, farklılıklar kolayca gözlemlenebiliyor. Aracın gövdesiyle uyumlu olması için sensörlerini küçülten ve aerodinamik olarak uyumlu yapan Waymo\'ya oranla Apple\'ın aracında sensörler aracın üstünde yer alıyor ve kaba bir görüntü sunuyor.
2017\'nin başında Apple, Kaliforniya\'da otonom araçlarını test etmek için resmi izin aldığında büyük bir ilgi görmüştü. Apple, yeni baştan bir araç yapmak yerine araç yapımlarında kullanılabilecek var olan otonom yazılımlarını geliştirmek üzere yoğunlaştı. Geçen Temmuz ayında Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook açıklamasında, \'üzerinde Apple logosu olan bir araç yerine\' birçok alanda kullanılabilecek otonom yazılım sistemleri üzerine çalıştıklarını söyledi.
Apple sözcüsü konu hakkında bir açıklamada bulunmadı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
Apple\'ın sürücüsüz aracı - sosyal medya

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