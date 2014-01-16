Apple 32.5 milyon dolar geri ödeme yapacak

Teknoloji devi Apple, çocukların ailelerinden izinsiz olarak indirdiği mobil uygulamalar için kullanıcılara 32.5 milyon dolar ödeme yapacak.

Apple'ın, çocukların mobil uygulamalarla oynarken ailelerinin izni olmadan satın alma işlemleri yapmasıyla ilgili federal davada anlaşma sağlamak için tüketicilere geri ödeme yapacağı bildirildi.

Federal Ticaret Komisyonu, Apple'ın, çocukların ebeveynlerin bilgisi veya müsadesi olmadan cep telefonları ve diğer cihazlarla oynarken uygulama içi satın alma işlemleri için en az 32.5 milyon dolar geri ödeme yapacağını açıkladı.

Komisyon, aile izni olmadan yapılan satın alma işlemleriyle ilgili onbinlerce şikayet alındığını açıklarken, 32.5 milyon doların Apple'ın geri ödeyeceği asgari tutar olduğu belirtildi.