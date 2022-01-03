Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple bugün, şirketin tüm hisselerinin toplam değeri olan piyasa değerine dayalı olarak dünyanın ilk 3 trilyon dolarlık halk açık şirket oldu. Bu dönüm noktası, Apple’ın hisse senedi fiyatının geçen yıl yüzde 40’ın üzerine çıkmasından sonra elde edildi.

Tüm zamanların 3 aylık rekorunu kırması bekleniyor

Apple’ın hisse senedi fiyatı 182.86 dolara ulaşarak elde ettiği değer, şirketin 2 trilyon dolarlık bir şirket haline gelmesinden sadece 16 ay sonra ve Apple’ın 1 trilyon dolara ulaşmasından üç buçuk yıldan kısa bir süre sonra geldi.