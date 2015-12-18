Apple 2 yıl önce satın aldığı şirketi kapattı

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, iki yıl önce satın aldığı analiz firması Topsy Labs'ı kapattı. San Francisco merkezli firma, kullanıcıların Twitter ve diğer sosyal medya hizmetleri üzerinde arama yapabilmelerine izin veren araçlar sunuyordu. Bunlar belirli bir konunun sosyal medya üzerinde nasıl bir etkli bıraktığını belirleyebilecek anahtar kelime takipçisi ve diğer ürünleri içeriyordu.

Topsy'nin teknolojisi artık Apple tarafından iOS arama işlevinin gelişimi için kullanılmaya devam edecek. Topsy internet sitesinin, iOS 9'da Arama özelliğinin anlatıldığı Apple destek sayfasına yönlendirilmesi de bunu doğrular nitelikte. Cupertino merkezli teknoloji devi iOS 9 ile birlikte Siri, Takvim ve diğer üçüncü taraf uygulamalara daha isabetli sonuçlar sağlayan "proaktif" arama özelliğini tanıtmıştı. Şirket bu servislerinin kalitesini daha da ileri seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdürecek.



Topsy, misyonunu sonlandırdığını, Twitter üzerinden attığı son veda mesajıyla resmen duyurmuş oldu.