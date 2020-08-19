Apple, 2 trilyon dolar ile dünyanın en değerli firması oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, hisse piyasalarında yaşanan ralliyle birlikte 2 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk şirketi oldu.

Apple hisseleri dün yüzde 1'in üzerinde yükselişle 470 dolara yaklaşırken, şirketin değeri de ilk kez 2 trilyon doların üzerine çıktı.

2 Ağustos 2018'de 1 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne ulaşan ilk ABD'li şirket olan Apple bu yıl 31 Temmuz'da dünyanın en değerli halka açık şirketi Saudi Aramco'yu da geçmişti.

1 trilyon doların üzerinde değere sahip diğer ABD'li şirketler ise Amazon, Microsoft ve Alphabet olarak sıralandı.