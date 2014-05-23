Apple 2 Haziranda İPhone 6'yı mı tanıtacak?

Apple'ın uzun zamandır beklenen ve kulaktan kulağa dolaşan yeni teknolojileri çok yakında karşımıza çıkabilir. Zira 2 Haziran'da San Francisco Moscone Center'da düzenlenecek olan WorldWide Developers Conference'da yeni bir "donanımı" tanıtacağı yönünde söylentiler büyük sükse yapmış durumda.

Radikal’de yer alan habere göre, tamamen Apple odaklı bir teknoloji sitesi olan 9to5Mac'in raporuna göre Apple, WWDC'de yeni bir donanımı tanıtacak. Fakat bahsedilen bu "donanımın" ne olduğu şu an için "sır" gibi saklanıyor. Seçenekler çok. Apple, uzun zamandır beklenen iWatch akıllı saatini mi tanıtacak yoksa daha da ileri gidip erken bir iPhone 6 tanıtımında mı bulunacak? Diğer yandan Apple'ın bir süredir hakkında konuşulan yeni Apple HDTV'si de gelebilir. Bunlara ilave olarak Retina ekranlı MacBook Air de olabilir.