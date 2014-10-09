Apple 16 Ekim'de yeni iPad'leriyle geliyor

Apple'ın iPhone 6 lansmanı sonrası bir sonraki büyük etkinliği 16 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki 16 Ekim'de Apple ne yapacak?

9 Eylül'de dünyaya tanıttığı yeni telefonları iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile ilgiyi yine üzerine çekmeyi başaran Apple, bu yıl bitmeden yeni bir sürpriz daha yapmaya hazırlanıyor. Şirket, medya mensuplarına gönderdiği davetiyede 16 Ekim'de Cupertino'daki Apple üssünde yeni bir lansmanın yapılacağını haber verdi.

Apple 16 Ekim'de ne tanıtacak?

Apple yeni iPhone'larından sonra genellikle bir sonraki ay yeni tabletleriyle görücüye çıkmayı tercih ediyor. Bu nedenle şirketin yeni bir iPad ile karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek. Beklenen tabletler ise ya 12.5 inç'lik dev ekrana sahip olacağı düşünülen iPad Pro olacak ya da standart ölçülerdeki iPad Air 2...

Ancak Apple'ın tek sürprizi yeni bir iPad olmayabilir. Şirketin yeni iMac, MacBook Air veya MacBook Pro serisini de yine bu tarihte tanıtabileceği konuşuluyor.