Apple 15 milyon iPhone daha satabilir

Hürriyet’te yer alan habere göre, Apple hisse senetleri pazartesi günü, Samsung'un Note 7 telefonlarında yaşanan sorunun telefonun üretimini durdurmaya kadar varmasıyla 2016'nın en yüksek seviyelerinde seyrederken, bir Apple analistine göre teknoloji devi daha önceki tahminlerin milyonlarca üzerinde iPhone satışı gerçekleştirebilir.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Note 7 telefonlarda yaşanan sorun, Apple açısından normalden daha yavaş satışların yaşandığı bir senede, iPhone satışlarının hızlanmasına neden olabilir.

IOS'a geçiş hızlanabilir

Pazartesi Samsung satışları tamamen durdurmadan önce yayınlanan notta S&P analisti Angelo Zino, Note 7'de yaşanan sorunların bazı Android kullanıcılarının iOS'a geçmesine neden olabileceğini söyledi. Zino'ya göre akıllı telefon müşterilerinin seçimlerinde yaşanan bu değişim Apple'nin piyasa payında yüzde 1 artışa neden olabilir. Sektörün dinamiklerini takip eden IDC şirketinin verilerine göre, Samsung 2. çeyrek itibariyle yüzde 22.4 pazar payına sahipti ve bu oran Apple'nin yüzde 11.8 seviyesindeki pazar payının yaklaşık 2 katına denk geliyordu.

Zino, Apple'nin bu çeyrekte 14 ila 15 milyon ilave iPhone satabileceğini ve bunun kendi satış tahmininin yüzde 7 üzerinde olduğunu söyledi. FactSet verilerine göre, analistler Apple'nin sonçeyrekte 60 milyon birim satış yapmasını bekliyor. Geçtiğimiz yıl Apple 64 milyon birim satış gerçekleştirmişti.

Zino, "ABD'deki büyük telefon hattı sağlayıcıları da Note 7 satmayı durdurdu ve müşterilerinin bu ürünleri başka bir ürünle değiştirmesine izin veriyor. Apple açısından daha olumlu bir rekabetçi ortam oluşacağını ve önümüzdeki 12-18 ayda daha fazla Android kullanıcısının Apple'ye geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Zino Note 7 telefonlarda yaşanan sorunun Samsung'un bundan sonraki telefon lansmanlarında da olumsuz etkiye sahip olacağını düşünüyor.