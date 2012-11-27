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Bilim / Teknoloji

Apple 11 ayda 41.7 milyar dolar kâr yaptı

Apple tek başına neredeyse tüm PC sektörünü de açık ara geride bıraktı

27 Kasım 2012 12:54

Apple, 2012'de elde ettiği kar ile tüm akıllı telefon ve PC devlerini geride bıraktı.
 
Teknoloji devlerinin 2012 yılında oluşturdukları mali tablolar, oldukça ilginç rakamlar ortaya koyuyor. Elektronik devi Apple’ın elde ettiği kar, bilgisayar dünyasındaki hızlı dönüşümü ve markalar arasındaki rekabetin ne durumda olduğunu göstermek açısından oldukça etkili. Öyle ki, Apple’ın 11 ayda elde ettiği kar PC sanayisinin devlerini geride bırakmış durumda.

Apple, 2012’de teknoloji dünyasının kar rekorunu kırmayı başardı. ABD’li dev elektronik ürünleri üreticisi, yazılım devi Microsoft, online perakende devi eBay ile Amazon, arama motoru devi Google ile Yahoo! ve dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook’u geride bıraktı.

Yer aldığı piyasalardaki en büyük rakiplerini geride bırakan Apple, PC piyasasına ise gelir ve kar rakamlarında çok büyük bir fark attı.

Avrupa merkezli online araştırma şirketi Statista’nın yayımladığı rapora göre, Apple Kasım 2012 itibariyle 41.7 milyar dolar gibi rekor bir kar ve 156.5 milyar dolar gelir elde etti. Yukarıda saydığımız altı şirketin toplam karı ise 34.4 milyar dolar oldu.

Daha da önemlisi, Apple tek başına neredeyse tüm PC sektörünü de açık ara geride bıraktı. Statista rakamlarına göre, Dell, Intel, Acer, ASUS, IBM, HP ve Lenovo şirketlerinin kar toplamı, 19.4 milyar dolar olarak belirdi.


Akıllı telefoncular geride kaldı


ABD'nin farklı sektörlerdeki birçok şirketi de Apple'ı kar toplamında yakalayamadı. Eğlence, medya ve internet şirketleri olan Walt Disney, News Corp, Time Warner, Viacom ve Comcast, 2012’de toplam 19.3 milyar dolar kar elde etti.

Akıllı telefon piyasasına bakıldığında se Samsung, Nokia, RIM ve HTC toplamda 12.8 milyar dolarlık kar rakamına ulaştı.

Apple’ın karının büyük kısmını beklendiği gibi mobil cihazlar sağlıyor. Statista, Mac satışlarının da elde edilen karda büyük bir payı olduğunu belirtti. Statista’nın hazırladığı rapor ve sunduğu grafik, medya ve internet şirketlerinin akıllı telefon piyasasından daha fazla kar elde ettiğini de gösterdi. Raporun özeti ise teknoloji şirketlerinin daima kar lideri olduğu.

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