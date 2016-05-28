Apple 1 milyon dolara merdiven yaptırdı

Appe, San Francisco'daki yeni Apple Store binası için 1 milyon dolara merdiven yaptırdı

BuildZoom'daki verileri kullanan Curbed'ün haberine göre, Apple, binayı ve mağazayı 23,6 milyon dolara yeniledi. Bu paranın 9 milyon doları sadece mağazanın içi için kullanıldı. İki kat için yapılan merdivenlerin her birine 500 bin dolar ödendi. Yani merdivenler toplamda 1 milyon dolara mal oldu. Binanın dışındaki Apple logosunun maliyetinin de 2 bin dolar olduğu öğrenildi.

Mağaza içindeki dev video ekranı için 1,5 milyon dolar ve destek sistemleri için de 50 bin dolar ödendi. Raflar 50 bin dolara, güneş enerjisi sistemi 800 bin dolara mal oldu.