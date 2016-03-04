Apple - FBI tartışmasında teknoloji dünyası Apple'a tam destek veriyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kullanıcıların telefon şifrelerine erişim talebine karşı mahkeme kararına direnen Apple'a teknoloji dünyasından destek artıyor.

Twitter ve AirBnB'nin ardından eBay, Google ve Amazon'ın da arasında olduğu 17 şirket daha Apple'a destek çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, FBI'ın elinde, San Bernardino saldırısına 14 kişiyi öldüren Syed Rizwan Farook'un cep telefonunun kilidini açması talebinde bulunulan mahkeme kararı var.

Fakat Apple, ürünlerinin güvenliğinin zayıflatılamayacağı gerekçesiyle kararı temyize taşıdı.

Taraflar şimdi, mahkeme kararından dolaylı olarak etkilenen diğer şahıs ve şirketlerin mahkemeye sunduğu bilirkişi raporlarının değerlendirilmesini bekliyor.

Apple, FBI'ın talebinin müşterilerin firmaya duyduğu güveni sarsabileceğini ve devlet kuruluşlarının müşterilerin verilerine erişebilmesi için 'bir arka kapı' yaratacağını savunuyor.

Apple CEO'su "Kimileri sadece tek bir telefon için arka kapı açılmasının olayı çözeceğini söyleyebilir. Ancak böyle bir arka kapı bir kez açılırsa aynı teknik her yerde kullanılabilir. Bunu bir maymuncuk anahtarına benzetebilirsiniz. Birden fazla kapıyı açabilen, tek bir anahtar" demişti.

FBI'a karşı yargı mücadelesinde resmi olarak Apple'a destek çıkan internet firmalarına Twitter, AirBnB, Ebay, LinkedIn ve Reddit de bilirkişi raporuyla katıldı.

Daha önce Amazon, Cisco, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Pinterest, Snapchat, WhatsApp ve Yahoo da mahkemeye bilirkişi raporu sunarak Apple'a destek vermişti.

AT&T ve Intel de ayrı rapor sundu.

Yazılımın devre dışı bırakılması talebi

FBI, Farook'un iPhone'unda önemli bilgiler olduğunu söylemiş, bunun üzerine telefonun güvenlik yazılımının devre dışı bırakılması için Apple'ın yardımını istemişti.

Apple'ın 2014 yılı Eylül ayında geliştirdiği yeni program, Apple cihazlarında cep telefonu mesajları veya fotoğrafları şifrelemişti.

Bu uygulama, telefonun dört haneli PIN koduna sahip olmayanların cihaza erişimin kısıtlıyor ve kodun 10 defa yanlış girilmesi halinde içinde barındırdığı tüm verileri silerek fabrika ayarlarına dönüyor.

FBI'ın iki talebi var. Birincisi, bu güvenlik sistemi ayarlarının değiştirilip şifre denemelerinin sınırsız hale getirilmesi. İkincisi de her bir şifre kombinasyonunun hızlı bir şekilde manüel olarak girişinin sağlanmasın için yardım.

FBI'ın bilgilerine ulaşmak istediği saldırgan Syed Rizwan Farook, eşiyle birlikte 2 Aralık 2015'te çalıştıkları sosyal yardım merkezinde silahlı sladırı düzenleyerek 14 kişiyi öldürmüştü.

Karısı saldırıdan kurtulan Salihin Kondoker Apple'ı destekliyor fakat bazı kurbanların aileleri ise FBI'ın talebinin arkasında duruyor.