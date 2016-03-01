FBI'ın 'şifre kırma talebini' reddeden yargıç: Apple, kişisel bilgileri sunmaya zorlanamaz

Mahkemeye taşınan Apple-FBI tartışmasında Yargıç James Orenstein, Apple'ın kilitli bir iPhone için FBI'a erişim olanağı sağlamaya zorlanamayacağına hüküm getirdi. Brooklyn'deki mahkeme, Adalet Bakanlığı'nın Apple'dan bir uyuşturucu davasıyla ilgili ele geçirilen kilitli telefonu açması talebini reddetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Orenstein, karar gerekçesinde "Nihayetinde burada ve ülkenin diğer yerinde süren davalarda yanıtlanması gereken soru, hükümetin Apple'ı tek bir aleti açmaya zorlayıp zorlayamayacağı değil. Bundan sonraki tüm davalarda geçerli olacak bir karar alınıp alınmayacağı. Ben Apple kişisel bilgileri sunmaya zorlanamaz diyorum" diye yazdı.

FBI, Apple'ın yazılımlarında istihbarat örgütlerinin gerektiğinde kullanabileceği bir "arka kapı" bırakmasını istiyor.

Apple ise telefonların satıldığı andan itibaren kişiye ait olduğunu, bunları "kıracak" teknolojiye kendilerinin de sahip olmadığını, ancak eğer zanlı bir Cloud hesabı kullanıyorsa ve mahkeme kararı çıkarsa istihbarat birimlerine yardımcı olabileceklerini söylüyor.

ABD iç istihbarat ve güvenlik örgütü FBI, başka bir davada da Aralık ayında San Bernardino'da 14 kişiyi öldüren Syed Rizwan Farook'un telefonundaki kilidi açması yönünde Apple'dan talepte bulunmuştu.

Apple bu talebi de "tehlikeli" ve "örneği görülmemiş" olarak nitelendirip reddetmişti.

6 soruda Apple - FBI tartışması: Güvenlik mi, gizlilik mi?

Farook ve eşi Tashfeen Malik, geçen Aralık'ta California'nın San Bernardino kentinde çalıştıkları sosyal yardım merkezine saldırı düzenlemiş, olayda 14 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

FBI Farook'un iPhone'unun önemli bilgiler içerdiğini söylemiş, bunun üzerine California'da bir mahkeme, telefonun güvenlik yazılımının devre dışı bırakılması için Apple'ın yardımını talep etmişti.

Fakat Apple CEO'su Tim Cook bu talebin, yetkililere istedikleri her cihazdaki bilgiye erişme gücü verme riski taşıdığını belirtiyor.

Bu nedenle Apple geçen hafta mahkemeden kararı iptal etmesini istedi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerbeg ile Twitter CEO'su Jack Dorsey de kullanıcılarının şifreli kişisel bilgilerine ulaşmaması için FBI'a direnen Apple'ı desteklediklerini açıkladılar.

Brooklyn davası örnek olabilir mi?

FBI, hem Brooklyn hem de San Bernardino davasında 1789 tarihli bir yasaya dayanarak Apple'dan talepte bulunmuştu.

Yargıç James Orenstein iki yüz yıl önceki bir yasanın Apple'ı zorlamak için kullanılması konusunda ikna olmadığını söyledi.

Orenstein, "Apple'a kendi rızası dışında hükümetin soruşturmasına yardımcı olma zorunluluğu getirilemez" dedi.

Brooklyn davasındaki kararın bir örnek oluşturmadığı, ancak bu kararın San Bernardino davasında Apple'ın elini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı karara itiraz edeceğini açıkladı.