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Spor

Appiah’ın mucize dönüşü

Hastalığı nedeniyle Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Ganalı yıldız Stephen Appiah, mucizevi şekilde futbola geri dönüp milli maçta ülkesinin formasın

08 Eylül 2008 03:00


Hastalığı nedeniyle Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Ganalı yıldız Stephen Appiah, mucizevi şekilde futbola geri dönüp milli maçta ülkesinin formasını giydi. 

Fenerbahçe’den ayrılan Ganalı yıldız Stephen Appiah, mucizevi şekilde futbola geri dönüp milli maçta ülkesinin formasını giydi.

Appiah, Libya ile oynanan karşılaşmada görev yaparken, takımı 1-0 yenilmesine rağmen performansıyla beğeni topladı. İngiliz basını Appiah’ın yeniden sahalara dönüşüne geniş yer verirken, Premier Lig kulüpleri; Arsenal, Portsmouth ve West Ham United’ın sakatlıktan tamamen kurtulan ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

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