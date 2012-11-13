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Bilim / Teknoloji

Apple'dan saat tasarımı için bol sıfırlı teklif!

Swiss Railroads ile anlaşmaya varan Apple'ın, firmaya 21 milyon dolar ödemeyi kabul ettirdiği bildirildi

13 Kasım 2012 23:35

Apple'ın, iOS 6 işletim sisteminde kullandığı saat tasarımı için İsviçre Demiryolları şirketi ile işbirliğine vardığı açıklandı. Firmanın, anlaşma karşılığında bol sıfırlı bir ödeme yaptığı bildirildi.

Apple ile Swiss Railway şirketi arasındaki saat tasarımı tartışması tatlıya bağlandığı belirtildi. Apple, geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu iOS 6 işletim sisteminde kullandığı saat tasarımının Swiss Railroads tarafından yapıldığının ortaya çıkmasının ardından şirketle anlaşma yapacağını açıklamıştı.

Swiss Railroads ile anlaşmaya varan Apple'ın, firmaya 21 milyon dolar ödemeyi kabul ettirdiği bildirildi. Son zamanlarda yaptığı patent ödemeleriyle dikkat çeken Apple'ın, böyle bir saat tasarımı için 21 milyon dolar vermiş olduğu belirtildi.

Swiss Railroads'un kullandığı saat tasarımı 1944 yılında İsviçreli mühendis Hans Hilfiker tarafından yapılmıştı.

 

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