App Store uygulamalarına zam geldi

Apple, zam konusunda hızlı davrandı ve iOS'in uygulama mağazası App Store'daki uygulamaların fiyatlarını artırdı. Peki en düşük uygulama ücreti ne olacak?

Apple, sabah saatlerinde geliştiricilere App Store'daki uygulama fiyatlarının artacağına yönünde bir mail göndermişti. Türkiye, Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore için geçerli olan bu uygulama zamları için Apple elini hızlı tuttu ve App Store'daki uygulamaların fiyatlarını güncelledi. Açıklanan yeni uygulama fiyatları hiç iç açıcı değil.

Apple, Türkiye'de TL kullanıma geçtiği ilk zaman en düşük uygulama fiyatı 1,79 TL idi. Daha sonra kur farkından dolayı 1,79 olan uygulamalar 1,99 TL'ye yükselmişti. Doların 2,65'in altına aylardır düşmemesi Apple'ı harekete geçirdi ve bu sabah gelen mail ile App Store'a bir zammın geleceği duyuruldu.



Artık App Store'da en düşük uygulama 2,69 TL olacak. 4.29 TL olan uygulamalar 5.29 TL ve 10,49 TL olan uygulamalar ise 12,99 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.