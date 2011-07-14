T24 - İstanbul Bilgi Üniversite'nden 3 öğrenci, 86 yıldır Rumca yayın yapan tek gazete olan Apoyevmatini'nin kapanmaması için ünlü isimlerle görüştü. Memet Ali Alabora'dan Altan Erkekli'ye, Nihal Bengisu Karaca'dan Rojin'e kadar birçok kişinin yer aldığı videolarda tek mesaj vardı: Apoyevmatini Gazetesi Neden Kapanmasın?



Apoyevmatini gazetesini tek başına çıkartan Mihail Vasiliadis, yetkililere çağrıda bulunarak, 'Resmi ilanlarda pozitif ayrımcılık yapın, sesimiz kısılmasın' dedi.



1925'ten bu yana Rumca yayın yapan Apoyevmatini, kurulduğunda 30 binlik tirajı ile İstanbul Rumlarının sesini tüm dünyaya duyuruyordu. Gazetenin şimdiki tirajı ise sadece 600. 120 bin kişilik Rum toplumunun 30 binlerin altına inmesine neden olanların gazetenin kapanmasından sorumlu olduğunu söyleyen İmtiyaz Sahibi Vasiliadis, "Pozitif ayrımcılık uygunarak kapanma noktasına gelmiş gazeteye resmi ilanlar sağlanırsa, hayatta kalabiliriz" çağrısında bulundu.







