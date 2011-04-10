-APOLLON TAPINAĞI'NDA GÜN BATIMI KONSERİ MANAVGAT (A.A) - 10.04.2011 - Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Side antik Apollon Tapınağı'nda, 'Gün Batımı' konserinde sanatseverlerle buluştu. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin, Manavgat ilçesine bağlı tarihi ve turistik Side beldesinde düzenlediği 'Gün Batımı Konseri'ni, Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özdemir ve Mustafa Gülcü, meclis üyeleri ile sanatseverler izledi. Gün batımının insanı büyülediği Side Apollon Tapınağı'nda gerçekleşen konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, özel bir repertuvar ile sanatseverlerin karşına çıktı. Sanatın ve müziğin, antik kentin etkileyici atmosferine karıştığı konserde, ünlü bestecilerin aryaları seslendirildi. Havanın bulutlu olması nedeniyle zaman zaman güneşin kaybolduğu konserde sanatseverler, gün batımını izleyemedi. Sanatseverler müzikle dolu bir akşam yaşadığı konserde, soprano Ceren Tereci ve tenor Özhan Gümüş, keman Koray Önel ve Elvan Sarıgöllü, çelloda İlkay Ay ile piyanist Onur Altıparmak yer aldı. Sanatseverler, konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar, ''Gün Batımı'' konserlerinin aralıklarla yaz boyu devam edeceğini bildirdi.