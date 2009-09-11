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Kültür-Sanat

Apollon Tapınağı'nda caz keyfi

Kerem Görsev ile Quartet grubu Side Kültür Sanat Festivali'nde sahne alacak.

11 Eylül 2009 03:00

Türkiye’de Caz müziğin önde gelen isimlerinden Kerem Görsev yarın 9. Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alacak. Kerem Görsev, Engin Recepoğulları (saksafon), Kağan Yıldız (kontrabas) ve Ferit Odman’dan (davul) oluşan Quartet grubu ve vokalde Larry Oneill ile festival kapsamında Side’ye konuk olacak.

1950 ve 60’lı yılların caz parçaları, Broadway müzikallerinden seçmeler ve R&B parçalarından oluşan repertuar ile sahneye çıkacak olan grup Apollon Tapınağı’nın tarihi atmosferinde dinleyenlere güzel bir caz ziyafeti çekecek.

Sanat yönetmenliğini Remzi Buharalı’nın yaptığı Side Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 12 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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