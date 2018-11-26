Apollon Tapınağı batıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'deki Milet Antik Kenti'nde yer alan 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nın sulara gömüldüğü kaydedildi.

Tarihi tapınak kaynağı belirlenemeyen su sızıntısının tehdidi altında bulunuyor.

Gökhan Kam'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, antik dönemin kehanet merkezi Apollon Tapınağı kaynağı belirlenemeyen su sızıntısı nedeniyle tehlikeyle yüz yüze.

Tapınaktaki suyun kaynağının tespit edilemediğini belirten Milet Müzesi yetkilileri, "Alman kazı ekibi ve koruma kurulu tüm yaz boyunca konuyla ilgili çalışma yaptı. Jeofizik uzmanı ve ASKİ de inceleme yaptı fakat suyun kaynağı bulunamadı" dedi.

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