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Spor

Apollon Limassol Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile görüşüyoruz

15 Ocak 2021 11:38

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis,  Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1.5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis ise süreçle ilgili NTV'ye açıklama yaparak, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi.

Szalai da Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor. Apollon Limassol’un teklifi kabul etmesi halinde transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

Erol Bulut’un transferini özellikle istediği Attila Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

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